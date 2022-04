Reggina, neanche stavolta Baroni realizzerà il suo desiderio

Da ormai diversi giorni si parla dell’opportunità di collocare una partita nel giorno di Pasquetta ed è oltremodo chiaro che la criticità risulta più rilevante per chi, come la Reggina, non ha più niente da chiedere a questo campionato.

Reggina-Lecce è, invece, la grande occasione con cui Marco Baroni può avvicinarsi alla seconda promozione in Serie A della sua carriera. Molto passa dal fatto che, poco più di un anno fa, il club amaranto lo tirò fuori da una spirale negativa in cui la carriera era finita.

È sempre stato un ottimo tecnico, ma quando le cose vanno male può diventare difficile risalire la china. Il tecnico lo ha fatto sullo Stretto ed aveva conquistato tutti, al punto che ad un certo punto sembrava essere una formalità il suo rinnovo.

La chiamata del Lecce ha, invece, cambiato le cose e, ad onor del vero, diverse dinamiche oggi lasciano intendere che forse tornare dove aveva fatto bene da calciatore poteva essere la scelta giusta per lui.

Una scelta da professionista si deve dire e non certo dettata dalla riconoscenza. Quando gli si chiedeva di un eventuale rinnovo, la replica a febbraio dello scorso anno era: ” Sono venuto qui con grandi motivazioni, sapendo che sono in una piazza affascinante ed importante. Mi piacerebbe vedere lo stadio pieno”.

Era il periodo in cui c’era il Covid a fare paura molto più di adesso, gli stadi erano chiusi e rivedere la gente sugli spalti veniva visto come un traguardo. Neanche stavolta, però, e da avversario Marco Baroni potrà rivedere lo stadio pieno. Per tutti i motivi di cui si è discusso nell’ultimo periodo.