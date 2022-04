Reggina-Lecce, Baroni: “Non temo un clima provocatorio, a Natale ho sentito Gallo”

Il Lecce è pronto a sbarcare a Reggio Calabria. Nel giorno di Pasquetta la Granillo i salentini proveranno ad approfittare di una Reggina senza motivazioni. Uno dei grandi ex sarà proprio il tecnico Marco Baroni.

L’allenatore salentino ha parlato della sfida in conferenza stampa. “Non temo – si legge su calciolecce.it – la presenza di un clima provocatorio nei miei o nostri confronti. Secondo me questa cosa è stata tirata fuori un po’ così, io invece con il presidente Gallo mi sono sentito anche a Natale ed abbiamo sempre speso parole positive a vicenda. Questo esula dunque dal discorso della gara, verrà fuori un bel match. Chi scenderà in campo lo farà per far bene per la propria squadra”.

E poi spazio al passato: “Ho gran bei ricordi, abbiamo fatto un ottimo campionato di rimonta. Sono arrivato lì che eravamo terz’ultimi, rendendoci protagonisti di un cammino molto positivo e che ha portato risultati di spessore. Sono contento del mio passato alla guida della Reggina, di cui ho un’ottima opinione”.