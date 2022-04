Reggina, Gallo: “La Reggina è viva come non mai, dentro e fuori dal campo”

Torna a parlare Luca Gallo e lo fa a distanza di qualche settimana da quando ammise qualche problema economico, ma risolvibile.

Il tweet è abbastanza chiaro dopo la vittoria con il Lecce. “Questa vittoria – ha scritto – aumenta l’orgoglio e forse aumenta anche i rimpianti…Di sicuro, rappresenta un messaggio per tutti: la REGGINA è viva come non mai, dentro e fuori dal campo”.