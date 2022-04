Non è difficile capire dove la Reggina deve migliorare

Il calcio, a differenza del basket, può spesso circoscrivere le statistiche ad un angolino, grazie all’imponderabilità di ogni partita e alla possibilità che una giocata estemporanea alteri ogni logica.

A volte, però, i numeri hanno una specificità tale da essere difficile da ignorare. Il campionato della Reggina non è stato disastroso, ma neanche eccezionale. Il fatto stesso che sia finito con quattro giornate d’anticipo, se non fosse che si è rischiato di restare invischiati nella lotta per non retrocedere, può essere considerato un dato negativo.

Così come lo sono altri che dovranno essere valutati. A partire da quei quattro punti in undici partite che rappresentano la vera ferita sulla classifica. Un periodo che è anche responsabile del poco onorevole bottino di sette sconfitte ottenute al Granillo, molte delle quali evitabili per valori.

Ma ancora più evidente è la grave pecca della squadra di questa stagione: la prolificità. 29 reti in 34 partite sono un bottino più magro che mai. Occorrerà trovare soluzioni e, in genere, chi assicura i gol (da qualsiasi reparto parta) è un interprete che costa caro. Considerata la sfida della prossima stagione, finalizzata a contenere i costi, si capisce perché la sfida è ardua.