In arrivo il deferimento per la Reggina e Luca Gallo

Era atteso e nelle prossime ore la Figc dovrebbe comunicare l’avvenuto deferimento della Reggina e di Luca Gallo per il mancato rispetto delle scadenze previste per il 16 febbraio. Si fa, in particolare, riferimento all’Irpef relativo al periodo tra marzo e ottobre 2021 e l’Inps relativo al range temporale che intercorre tra marzo e ottobre 2021.

Si trattava di una scadenza cumulativa, poiché andava a raccogliere tutti i pagamenti che avevano ricevuto le proroghe determinate dal periodo Covid. Il deferimento, per effetto della mancato pagamento accertato dalla Covisoc, porterà ad una sentenza che porterà dei punti di penalizzazione (verosimilmente 2).

La Reggina potrà, eventualmente, ricorrere provando a spiegare che il mancato pagamento entro la scaednza è frutto dell’impedimento avuto dal patron per il malore e l’operazione subita. Poche le chance di avere successo.