Amione, Turati e Cortinovis lanciano messaggi alla Reggina

La Reggina vuole ripartire dai giovani. Tre giovanissimi forti li ha già in rosa, ma non fanno parte del suo patrimonio. Sono Bruno Amione, Stefano Turati ed Alessandro Cortinovis. Sono tutti nati dal 2001 in poi e appartengono rispettivamente a Hellas Verona, Sassuolo ed Atalanta.

Squadre importanti, che però potrebbero lasciargli a maturare ancora in Serie B. Gli amaranto puntano ad essere in prima fila per riaverli. Loro, però, la scelta sembrano averla già fatta.

Ne hanno parlato nel corso di Vai Reggina sul canale ufficiale del club.”Mi piace qua. Sono felice – ha detto Amione – con la squadra. Mi sento contento e se fosse possibile per me è un sì”.

“Io – gli ha fatto eco Turati – mi sono trovato bene, se dovessero verificarsi le condizioni perché no”.

“Anche io -ha confermato Cortinovis – mi sono trovato bene. Città accogliente, i tifosi mi hanno sempre dimostrato affetto. Non dipende solo da me”.