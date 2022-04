Alessandria-Reggina, settore ospiti verso un altro pienone?

La Reggina, anche ad Alessandria e senza nulla da chiedere al campionato, si presenterà al Moccagatta di Alessandria con tanti tifosi al seguito.

Non è una novità per le trasferte nel profondo Nord, dove diversi sostenitori amaranto risiedono ed hanno facilità a spostarsi verso i centri limitrofi. Senza dimenticare, però, che a partire da Reggio non sono pochi.

I biglietti a disposizione sono più o meno 1000 e ne sono stati già venduti circa un terzo. Fino a lunedì, considerato che si gioca il 25 aprile, i tagliandi potrebbero diventare davvero tanti..

Una motivazione in più per gli uomini di Stellone per andare ad Alessandria per fare risultato, considerato che la squadra ha voglia di riscatto dopo il 4-0 subito in casa all’andata.