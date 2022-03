Sì, Menez è un giocatore fondamentale per la Reggina. Con il Cosenza non ci sarà

Jeremy Menez ha giocato nove partite da titolare con la Reggina in questa stagione. Qualcuno potrebbe pensare che è solo un caso, ma si scopre che di queste gli amaranto ne hanno vinte sette.

Se si aggiunge che, in queste gare, cinque volte il francese è andato a segno o come a Parma ha innescato l’azione di una rete, inizia a crescere il sospetto che forse non è poi così casuale la cosa.

Da due partite il francese è fermo ai box e la Reggina, che ne aveva vinte cinque nelle ultime sei, di colpo frena di nuovo.

Un punto in due partite, in gare dove la possibilità di fare male agli avversari c’era. Risulta ormai chiaro come si tratti del calciatore che, nell’ordine messo da Stellone con la sua capacità di leggere le partite, rappresenta il grimaldello in grado di aprire le difese avversarie.

Sarebbe servito probabilmente anche contro il Cosenza, ma la stretta attualità dice che il francese potrà tornare solo dopo che avrà smaltito il problema muscolare. Gli amaranto contano di averlo alla ripresa del torneo. La Reggina, giorno 2 aprile e dopo la sosta, giocherà a Cremona.