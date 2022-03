Si avvicina la sfida con la Cremonese, i tifosi meritano una Reggina con il coltello tra i denti

Si parla molto di futuro in orbita Reggina. Quello sportivo ed anche quello legato alle questioni societarie. È però compito di Roberto Stellone lavorare per fare in modo che la squadra non distragga troppo, si presenti a Cremona come se si giocasse tanto e onori la presenza dei tanti tifosi che saranno sugli spalti dello Zini.

La Cremonese è forte ed ha grandi motivazioni. Quelle di chi si gioca la grande opportunità di andare in Serie A. La Reggina qualche speranza di play off la ha, ma se si mettessero sulla bilancia ciò che le due squadre potrebbero mettere in campo è fisiologico non notare lo squilibrio.

I calciatori amaranto dovranno, invece, trovare un supplemento di voglia (aggiunta a già quella che avranno) di fare bene quando osserveranno il settore ospiti. Ci saranno centinaia di sostenitori amaranto che si aspettano una prestazione degna della loro presenza.

Già superata quota 600 tagliandi staccati e il dato potrà salire fino a venerdì sera.