Riconoscenza e programmi: Stellone e la Reggina pronti a scegliersi

Roberto Stellone e la Reggina, una storia che può continuare. Non si è già ai dettagli, ma la consapevolezza generale che le parti vorrebbero proseguire. Il club amaranto vuole proseguire con l’allenatore, che dal canto suo nella scelta è pronto a far valere amche la riconoscenza verso una società che ha puntato su di lui dopo qualche passaggio a vuoto in carriera.

La sua ultima esperienza, al di là dei diversi fattori da considerare, parlava di una retrocessione dalla Serie C alla D. Stellone è pronto ad abbracciare il progetto futuro che parlerà probabilmente di un ritocco verso il basso del budget stagionale, di una rosa costruita facendo leva sui giovani e poche chiocce che diano certezze.

Ai programmi generali dovranno seguire però anche quelli dettagliati ed è per questo che, prima di mettere nero su bianco, bisognerà considerare minuziosamente ogni aspetto delle strategie future. Sarà a quel punto che la reciproca volontà di continuare insieme potrebbe trasformarsi in una firma. Filtra ottimismo, ma fino al momento del nero su bianco meglio considerare la situazione con cautela.