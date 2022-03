Reggina-Vicenza, probabili formazioni e dove vederla

Reggina-Vicenza è un match che vale per il ventisettesimo turno del campionato di Serie B. Si gioca in infrasettimanale ed il fischio d’inizio allo stadio Oreste Granillo è previsto per le ore 18.30.

Sarà una sfida tra squadre incerottate, tenuto conto che entrambe devono fare i conti con una lunga lista di asssenti. I biancorossi arrivano a Reggio provando a far valere la forza della disperazione, tenuto conto che i cinque punti di distacco dalla zona play out sono un distacco che va ricucito il prima possibile per evitare che la situazione si faccia irrimediabile.

Tuttavia, i biancorossi hanno ottenuto sette punti nelle ultime cinque partite, segnando un percorso che ha un po’ invertito il trend negativo della stagione. La Reggina non può assolutamente sottovalutare l’avversario e non può certo sedersi sui dodici punti ottenuti nelle ultime cinque uscite.

Reggina-Vicenza, le probabili formazioni

Reggina(4-3-1-2): Micai; Adjapong, Loiacono, Amione, Di Chiara; Hetemaj, Bianchi, Cortinovis; Folorunsho; Menez, Galabinov. Allenatore: Stellone

Vicenza (4-2-3-1): Contini; Maggio, Brosco, De Maio, Crecco; Cavion, Zonta; Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli; Teodorczyk. Allenatore: Brocchi

Dove vedere Reggina-Vicenza

Il match sarà visibile su Sky Sport e sulle piattaforme collegate SkyGo e Now Tv. La sfida, come ogni gara di Serie B, sarà trasmessa anche da Dazn e Helbiz Live.