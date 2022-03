Reggina-Vicenza: “Ancora cinque cambi. Temo il Vicenza e il relax incoscio”

“Queste sono state partite importanti per capire tanti aspetti. Continueremo a ruotare gli uomini per fare rifiatare qualcuno, perché questa gara arriva in un momento in cui abbiamo due o tre giocatori che hanno bisogno di rifiatare. Dopo Parma avremo una settimana tipo e non so se continuerò a cambiarne cinque o sei. Quando torneremo ad avere gare ravvicinate continuerò, in ogni caso, a cambiare molto quando si gioca ogni tre giorni”.

Roberto Stellone alla vigilia di Reggina-Vicenza (si gioca mercoledì alle 18.30) ha detto chiaramente che la sua filosofia di cambiare molto tra una gara e l’altra non cambia.

“Quando rientreranno i vari Cionek, Rivas, Stavropoulos, Lombardi e tutti gli altri – ha spiegato Stellone – infortunati le scelte per me diventeranno difficili quando avremo settimane intere per preparare le partite”.

“Non dobbiamo permetterci di sottovalutare il Vicenza. Ha fatto sette punti nelle ultime cinque partite. Si è rinforzato rispetto all’andata e sono una squadra in ripresa. Sono una squadra di valore, giocano bene, con un 4-3-2-1 fatto di giocatori di bamba. Al di là delle tante assenze, avranno la possibilità di mettere in campo una squadra valida”.

“Mentalmente – ha avvisato Stellone – ci può essere un relax inconscio che viene quando vieni da dodici punti nelle ultime cinque partite. Per loro sarà una gara in cui ci sarà da provare a vincere. Possiamo giocare male, ma non possiamo presentarci al match con sufficienza”.

Nessun passo indietro sulla rotazione dei portieri. “Stefano – ha rivelato – ha fatto benissimo contro il Pisa, come sta facendo bene Turati. Tutti e due si stanno comportando benissimo e contro il Vicenza partirà dall’inizio Alessandro”.