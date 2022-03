Reggina: un’evoluzione spiegata anche dal Gps

Tra coloro i quali che, in questa fase del campionato, stanno facendo parlare molto di sé in casa Reggina c’è sicuramente Bruno Amione.

Il giovane argentino non era mai stato preso in considerazione dai predecessori di Stellone, ma rispetto a tutti gli altri marcatori ha una caratteristica peculiare: la velocità. Lo si è visto in un paio di recuperi in cui ha avuto uno scatto che nessuno degli altri centrali difensivi sarebbe stato in grado di compiere.

Bene, l’argentino è però solo uno dei calciatori che offre alla Reggina una maggiore dinamicità. Nella Reggina in campo contro il Vicenza c’erano tanti elementi che hanno la caratteristica di correre tanto, di farlo in qualche caso veloce e di garantire brillantezza alla squadra.

Schierare Di Chiara centrale difensivo, ad esempio, equivale non solo a garantirsi una soluzione in più in manovra, ma anche ad avere un calciatore di passo in più. In campo c’erano, inoltre, Cortinovis, Giraudo e Adjapong.

Senza dimenticare la possibilità di utilizzare altri elementi come Kupisz.

E i dati che Stellone avrà dal sistema Gps che monitorano quanto la squadra corre saranno probabilmente superiori a quelli in cui gli amaranto proponevano uomini come Regini, Ricci, Laribi o altri elementi che non hanno certo nella corsa una caratteristica peculiare

A testimonianza di come, in questo campionato, giocatori di quel tipo servono, ma bisogna sempre creare una base di quattro-cinque giocatori giovani che abbiano fame, garantiscano passo e corsa.

La Reggina che qualche mese fa si è fermata aveva un tratto predominante: correva meno degli avversari. Adesso le cose, anche con tante partite ravvicinate, sembrano essere nettamente cambiate. E l’uso di certi uomini fa la differenza.