Reggina: tutto o quasi in 7 giorni

Almeno per questa settimana la Serie B si lascia alle spalle il ritmo forsennato di un campionato in cui si gioca ogni tre giorni.

Non a caso i calciatori della Reggina hanno potuto finalmente beneficiare di un turno di riposo, dopo che per diverso tempo non era stato possibile.

Molti ne avevano bisogno, ma il fiato potrà essere tirato solo fino ad un certo punto tenuto conto che nuovi impegni importanti incombono. Ci sarà adesso una settimana tipo per preparare il prossimo impegno di campionato che darà vita ad un ciclo di partite che probabilmente chi chiarirà se la Reggina nelle ultime sette potrà aspirare a qualcosa in più rispetto a quella che sembra una salvezza vicina.

Sabato alle 14 arriva il Perugia, mercoledì 15 si va a Cittadella e sabato 19 arriva il Cosenza. Un altro tour de force che probabilmente risulterà decisivo nell’economia di questo campionato rispetto ad eventuali velleità di guardare alle zone più alte della classifica.

Un percorso, tra l’altro, già individuato da Stellone. La squadra dovrà anche fare punti tenendo conto di quello che sarà un -2 che arriverà in classifica per i noti fatti legati al mancato pagamento di Inps e Irpef in scadenza il 16 febbraio. Solo dopo la sanzione la Reggina potrà, eventualmente, provare a dimostrare di non aver provveduto agli adempimenti per un problema oggettivo.