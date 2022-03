Reggina, Turati: “Aglietti e Stellone? Sono diversi. In trasferta tifosi impressionanti”

Stefano Turati, alla prima esperienza fuori dal Sassuolo, si sta facendo valere alla Reggina. Ai microfoni di Reggina Tv ha avuto parole di elogio per il preparatore di portieri Guido.

“Con lui – ha spiegato – mi sono trovato bene. Ti fa lavorare come un pazzo. Alcune volte è molto fatiocoso. La prova del nove è sempre la partita. Se in partita rispondo bene c’è un motivo. Non viene dal caso, significa che dietro c’è un lavoro fatto bene”.

Le belle parate, ma non solo. Turati, nelle ultime gare, sta spesso facendosi notare per la voglia di rimettere il pallone subito in gioco e verticalizzare. “È – ha spiegato il giovane portiere – una cosa che ci chiede Stellone. Dal fondo dobbiamo posizionarla e ripartire velocemente, alcune volte lo faccio troppo velocemente. Devo migliorare nei rilanci, è una cosa cui non lavoravo molto perché vengo da un altro metodo di calcio. Sto cercando di migliorare”.

Chiaro il riferimento al fatto che, al Sassuolo, il lancio lungo del portiere come schema di gioco non era previsto.

“Stellone – ha rivelato – ha portato tanta serenità. Ha espresso due o tre concetti giusti. Ci siamo ritrovati e abbiamo preso tutti la stessa strada. Dal punto di vista tecnico-tattico non so dire, faccio il portiere. A differenza di Aglietti ci lascia un po’ più liberi, il mister di prima ci faceva lavorare di più. A me piacciono entrambi, semplicemente hanno caratteristiche diverse. Stellone ti lascia tranquillo, quando giochiamo in casa non facciamo ritiro e andiamo a casa a dormire. È un modo per responsabilizzare i giocatori. Anche De Zerbi faceva questa scelta”.

“I miei modelli – ha ammesso – sono Zenga e Handanovic. Sono tifosissimo dell’Inter. Mi hanno fatto innamorare del ruolo, ma prima di tutti metterei Julio Cesar”.

E poi qualche parole sul seguito in trasferta degli amaranto: “Impressionante, A Parma non me l’aspettavo. Abbiamo visto la curva appena siamo entrati in campo”.