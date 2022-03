Reggina, Taibi: “Sto trattando un classe 2000. Stellone? Dobbiamo far quadrare un po’ di situazioni”

“Sono a Bologna. Sto trattando un 2000. Adesso è il momento di concretizzare quello che abbiamo visto durante l’anno”.

Lo ha dichiarato ai microfoni di Reggina Tv Massimo Taibi. “Ho parlato – ha dichiarato il ds – con il presidente fino a stamattina. Con il mister ho parlato. Devo comunicare con il presidente ciò che è stato detto tra me e Stellone. Dobbiamo far quadrare un po’ di situazioni, sono fiducioso. Dobbiamo, però, aspettare il nero su bianco”.

E sul futuro:”Bisogna essere chiari. Il prossimo anno si cambia indirizzo. Si parlerà di giovani. Molte società dovranno farlo per ciò che è accaduto con il Covid. Non si può illudere nessuno, sebbene non sia detto che non potremo toglierci ugualmente delle situazioni”.

Taibi ha spesso portato a Reggio giovani di primo piano. “Dal primo anno – ha dichiarato il ds – siamo riusciti a trovare i giovani giusti. Basta vedere il rendimento di Okwownko e Charpentier lontano da Reggio. Bisogna aspettarli, non avere fretta di bruciarli”.

All’orizzonte si sta delineando una Serie B ulteriormente ricca di club con capacità di investimento. “Non mi mette paura – ha proseguito Taibi – fare una squadra con più giovani. Magari ci sarà una verve diversa. Se l’ambiente ci sostiene possiamo fare bene. Se facciamo quadrato forse riusciamo a fare anche meglio. Il primo anno di C, spendendo meno di tutti, abbiamo lottato per i play off”