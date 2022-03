Reggina, Taibi: “Stellone ha rivalutato un gruppo che era buono, Gallo? Speriamo in settimana sia Reggio”

“Siamo vicini alla salvezza. Ancora non l’abbiamo raggiunta, dopo guarderemo in alto. Stellone ha fatto un lavoro importante. Ha rivalutato un gruppo che era buono”.

Così Massimo Taibi ha parlato al termine di Reggina-Parma. Poi un passaggio su Amione:””Bruno è un giocatore molto forte, di grande prospettiva. Abbiamo aspettato il momento opportuno per lanciarlo”.

I play off sono più vicini delle squadre che lottano per non retrocedere. “I tifosi – ha evidenziato Taibi – è giusto che sognino. Noi dobbiamo stare con i pieri per terra e raggiungere la salvezza”.

E poi su Gallo: “Il presidente l’ho sentito ieri. Non sta attraversando un bel momento, perché l’operazione non è stata di poco conto. Confidiamo che in settimana possa essere a Reggio e dedichiamo questo momento positivo a lui”.