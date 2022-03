Reggina, Stellone: “Perdiamo Menez per le prossime partite, ne cambierò quattro o cinque”

“Affrontiamo una squadra forte. Ben organizzata, gioca bene ed è completa in tutti i reparti. Ci aspetta una partita molto difficile, perché loro vogliono entrare nei play off. Noi vogliamo mettere una pietra sopra alla salvezza e fino a quando la matematica non ce lo dice ragioneremo su quell’obiettivo”.

Così Roberto Stellone ha presentato la sfida con il Perugia. L’allenatore ha poi aggiornato sulla questione relativa alla gestione del gruppo e alle indisponibilità.

“Cambierò- ha detto – 4-5 giocatori, perché avremo tre partite in una. Abbiamo recuperato Cionek, Stavropoulos e Rivas. Uno di loro tre giocherà, gli altri vedremo a partita in corso. Poi martedì ruoteremo sei-sette-otto giocatori contro il Cittadella. Con il Cosenza avremo una via di mezzo tra le due formazioni. Abbiamo recuperato giocatori importanti. Perdiamo Menez perché ha avuto un fastidio muscolare e quindi nelle prossime tre partite, forse anche più, non ci sarà. Aya non ci sarà, così come Lakicevic e Denis“.

“Queste tre partite, affrontandole una alla volta e se dovessimo fare bei punti, potrebbero – ha proseguito Stellone -cambiarci le prospettive. Cercheremo di raccogliere il massimo da questa partita, giocando una partita di attenzione e di equilibrio. Domani vince chi vincerà più duelli individuali, tenuto conto che giocheremo con un modulo tatti co simile”.