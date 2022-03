Reggina, Stellone in super emergenza: nuovi indisponibili per Stellone

È Roberto Stellone, alla vigilia di Cittadella-Reggina, a fare un elenco lungo dei calciatori amaranto che non ci saranno.

“Agli infortuni – ha rivelato – di Lakicevic e Aya, si aggiunge la febbre di Cortinovis e Tumminello”.

Non ci sarà Menez che si auspica possa recuperare dopo la gara con il Cosenza.

Ma i problemi non sono finiti: “Galabinov si sta portando dietro un fastidio all’adduttore e non partirà con la squadra, sperando di recuperarlo per la gara con il Cosenza. Denis è ancora infortunato. Crisetig è squalificato”.

“Abbiamo – ha proseguito Stellone – chiamato Diop dalla Primavera, non voglio far fare ude partite di fila a Cionek dopo l’infortunio. Cambieremo 6-7 giocatori rispetto alla gara precedente. Contro il Cittadella servono uomijni di gamba, freschi”.