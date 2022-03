Reggina, Stellone: “Abbiamo fatto una bella gara, complimenti a tutti”

“Potevamo fare più gol dopo il 3-0, il 3-1 subito ci ha un po’ rovinato la giornata. Però abbiamo fatto una bella gara, dove abbiamo continuato attaccare con tre gol di scarto. Faccio i complimenti a tutti, perché hanno fatto tutti una grande partita. Tutti hanno scorso fino a quando ne avevamo”.

Non nasconde Roberto Stellone la soddisfazione per la vittoria ottenuta dalla Reggina dal Vicenza con una prova convincente.

Per la prima volta la Reggina è riuscita anche a fare a meno Crisetig per scelta dettata dal turn over e non per cause di forza maggiore.0 “Mi serviva – ha ammesso Stellone – Bianchi davanti alla difesa per bloccare la qualità di Da Cruz. Ho avuto risposte importanti. Avevo paura che inconsciamente potessimo sottovalutare l’avversario per la classifica. Invece siamo partiti benissimo sia nel primo che nel secondo tempo”.

La Reggina ha trovato continuità in casa, il salto di qualità sarebbe fare risultato in trasferta. “Dobbiamo continuare così. Continueremo ancora per una partita nell’alternare tanti giocatori. È stata una scelta giusta perché abbiamo 23-24 titolari. Dobbiamo andare a Parma e cercare fare qualcosa in più rispetto alle prestazioni offerte in trasferta. A Terni e Frosinone non abbiamo giocato come in altre circostanze. La partita di Parma sarà difficilissima e va interpretata bene come lo facciamo con le gare in casa. Con il giusto coraggio e con la giusta determinazione.”