Reggina senza qualità, il Perugia la beffa allo scadere

di Pasquale De Marte – All’ultimo respiro il Perugia, con una strepitosa punizione di Burrai, ha avuto ragione della Reggina. Un jolly che ha regalato i tre punti agli umbri, dopo un’ottima prova al Granillo.

Quella degli amaranto è stata un’esibizione dove gli uomini di Stellone hanno dimostrato di essere in partita dal punto di vista dell’abnegazione, della tenuta fisica e della concentrazione. Senza Menez e Cortinovis, però, la carenza di qualità è stata evidente.

L’episodio ha penalizzato oltre i propri demeriti gli amaranto, che ci hanno però messo del loro. Il fallo da cui è scaturita la punizione vincente poteva essere evitato, tenuto conto che è nato da una palla persa su una palla da calciare lontano dopo una rimessa in gioco dell’arbitro.

Perugia-Reggina, poche emozioni al Granillo

Quella tra Reggina e Perugia è stata una partita in cui si sono viste due squadre per lunghi tratti affrontarsi con atteggiamenti speculari, in cui trovare il pertugio giusto è stato difficile per entrambe le parti.

Negli amaranto l’assenza del Menez delle ultime partite è stato un fattore che ha giocato un ruolo determinante, considerando che a lungo gli amaranto non sono riusciti a velocizzare la circolazione del pallone contro un avversario sempre aggressivo nelle zone di gioco. Troppi tocchi hanno permesso ai difensori di Alvini di avere vita facile nel neutralizzare i tentativi amaranto.

Tant’è che nell’economia della partita ad avere le occasioni migliori sono stati gli umbri. Nel primo tempo con un tentativo dal limite di Burrai deviato in angolo da Micai e a causa di un errore di valutazione del portiere nella ripresa. Una palla lunga apparentemente innocua, valutata male dall’estremo difensore amaranto, ha scavalcato il numero 12 e Olivieri non è riuscito a mandare in rete un palla che andava solo spinta.

Il jolly di Burrai al 90′

Nel finale il Perugia, autore di una prova attenta e dispendiosa, ha dato l’idea di essersi allungato e di esporsi maggiormente alle ripartenze amaranto, pur trovandosi a fare la partita. La Reggina è andata ad un passo dall’1-0 con un colpo di testa di Cionek sugli sviluppi di un corner, neutralizzato da un volo di Chichizola.

Nel finale i cambi di Alvini hanno dato agli ospiti un inaspettato sprint finale. Per i biancorossi qualche interessante percussione in area, ma poco altro per sbloccare lo 0-0.

Sembrava finita: al 90′, però, la punizione di Burrai ha cambiato la storia.

SERIE BKT, 29ª GIORNATA

REGGINA-PERUGIA 0-1

Marcatori: 91′ Burrai

Reggina (3-5-2): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Giraudo, Hetemaj (75′ Bianchi), Crisetig (92′ Kupisz), Folorunsho, Lombardi (56′ Adjapong); Bellomo (57′ Rivas), Montalto (57′ Tumminello). A disposizione: Aglietti, Turati, Franco, Loiacono, Stavropoulos, Ejjaki, Galabinov. Allenatore: Stellone.

Perugia (3-4-1-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano (74′ Ferrarini), Segre, Burrai, Beghetto (62′ Lisi); D’Urso (46′ Matos); Olivieri (62′ Santoro), De Luca (81′ Carretta). A disposizione: Moro, Zaccagno, Ghion, Curado, Zanandrea. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti: Marco Scatragli di Arezzo e Alessio Saccenti di Modena. IV ufficiale: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. VAR: Ivano Pezzuto di Lecce. A-VAR: Vito Mastrodonato di Molfetta.

Note – Spettatori: 3.956 di cui 71 ospiti. Ammoniti: D’Urso (P), Burrai (P), Crisetig (R), Stellone (R), Tumminello (R), Cionek (R), Bianchi (R). Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 2′ pt, 5′ st.