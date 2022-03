Reggina-Sassuolo, partnership che può proseguire. Il ds Rossi: “Apprezzo Taibi, Reggio è formativa”

L’anno prossimo la Reggina vuole puntare sui giovani. Una parte saranno di proprietà e pescati in Serie C, gli altri arriveranno dai vivai dei club di Serie A.

Dal Sassuolo in questa stagione sono arrivati Stefano Turati e Claud Adjapong, elementi che si sono dimostrati pronti. Il club emiliano ha però tanti profili che potrebbero fare al caso degli amaratno e, in caso di conferma di Massimo Taibi, la società di Gallo potrà godere dei rapporti privilegiati che il ds ha con società come i neroverdi o l’Atalanta.

“Conosco – hai detto ai microfoni della Gazzetta del Sud il ds del Sassuolo Giovanni ROssi – e apprezzo la professionalità di Massimo (Taibi ndr.), inoltre ritengo Reggio una piazza formativa per i calciatori sotto l’aspetto ambientale. Nei percorsi di crescita dei nostri giovani, abbiamo bisogno di “formazione” e di “step” che ci aiuti a portarli ad essere pronti e Reggio Calabria ha queste caratteristiche. È una piazza che non scopro io, ha fatto la Serie A, storia e tradizione, il calciatore percepisce la passione e l’amore della gente, questo diventa rilevante».