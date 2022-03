Reggina, ritorno da Cittadella con rimpianti

di Pasquale De Marte – È un buon punto quello conquistato dalla Reggina al Cittadella. Un passo in avanti verso la tranquillità, arrivato in formazione largamente rimaneggiata.

Una prova gagliarda quella degli uomini di Roberto Stellone, che torneranno a Reggio dal Veneto con il rimpianto di non aver concretizzato le buone occasioni da rete. Gli amaranto, ai punti, avrebbero meritato l’intera posta in palio, ma non sono riusciti a concretizzare le migliori opportunità avute.

E non era certo facile fare meglio, considerata l’indisponibilità di praticamente tutti gli attaccanti.

Cittadella-Reggina: sfida delle “rimaneggiate”

Tra Cittadella e Reggina è andata in scena una partita condizionata dalle assenze. Entrambe le squadre si sono presentate rimaneggiate al match, con gli amaranto che addirittura hanno dovuto adattarsi a schierare un duo di attaccanti composto da Rivas e Folorunsho.

La partita non è stata bella, caratterizzata da tanti duelli fisici e da un filone chiaro. La Reggina ha preferito restare corta, tenere le linee compatte e non dare spazio ai movimenti sulla trequarti di Antonucci. Fu lui a fare ammattire la retroguardia amaranto nella gara d’andata, senza che si riuscissero a trovare contromisure.

L’intento della Reggina è perfettamente riuscito, considerato che la produzione offensiva granata si è a lungo limitata a qualche scambio interessante e a qualche conclusione telefonata.

Tre nitide palle gol per gli amaranto

Chi ha avuto le opportunità migliori, nonostante l’indisponibilità di attaccanti, è stata nettamente la squadra di Stellone. Lo ha fatto con azioni in verticale, ragionate, pur non tenendo molto il possesso palla.

In avvio di partita la prima chance, con una conclusione di Kupisz, innescato da Rivas, neutralizzata dal portiere Maniero dopo una deviazione. Un vero e proprio rigore in movimento, seguito nel corso della prima frazione da un paio di mischie molto pericolose.

Ancora più importanti sono state le due occasioni costruite dalla Reggina nella ripresa. Un piattone di Rivas dal cuore dell’area con conseguente risposta reattiva dell’estremo difensore e avversario. Poco dopo, ad un passo dall’1-0, ci è andato Folorunsho su assist dell’honduregno, ma il suo destro dopo aver eluso il portiere ha trovato il salvataggio sulla linea di Del Fabro.

Nel finale è, invece, accaduto poco o nulla. Un punto a testa, con la consapevolezza che la Reggina avrebbe potuto ottenere certamente di più.

SERIE BKT, 30ª GIORNATA

CITTADELLA-REGGINA 0-0

Cittadella (4-2-3-1): Maniero; Cassandro, Frare, Del Fabro, Donnarumma; Branca, Icardi (61′ Mazzocco); Antonucci (88′ Varela), Laribi (62′ Pavan), Baldini (74′ Tavernelli); Beretta. A disposizione: Manfrin, Mattioni, Ciriello, Smajlaj, Giacomazzo. Allenatore: Gorini.

Reggina (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Stavropoulos (66′ Lombardi); Adjapong (66′ Hetemaj), Kupisz (83′ Bellomo), Bianchi, Di Chiara, Giraudo; Folorunsho, Rivas (90′ Montalto). A disposizione: Aglietti, Micai, Cionek, Ejjaki, Diop. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco. Assistenti: Christian Rossi di La Spezia e Tiziana Trasciatti di Foligno. IV ufficiale: Enrico Maggio di Lodi. VAR: Luca Zufferli di Udine. A-VAR: Sergio Ranghetti di Chiari.

Note – Spettatori: 1.105 di cui 182 ospiti. Ammoniti: Icardi (C), Loiacono (R), Pavan (C), Branca (C). Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 1′ pt, 4′ st.