Reggina, problema fisico per German Denis. Ma vuole essere convocato lo stesso

Non ha giocato molto German Denis. Né con Roberto Stellone, né con chi lo ha preceduto. Adesso un problema fisico lo rende inutilizzabile per la Reggina contro il Vicenza. I problemi sono al soleo e sarà sicuramente fuori causa per il match di mercoledì pomeriggio.

Roberto Stellone ha però rivelato come l’argentino voglia rientrare ugualmente tra i convocati, in maniera tale da stare vicino alla squadra nelle ore di avvicinamento al match.

Una scelta che testimonia l’attaccamento al club e alla maglia.