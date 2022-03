Non c’è energia elettrica al Granillo, ragion per cui sono saltate le consuete interviste post-partita. Alcuni protagonisti hanno rilasciato qualche dichiarazione, soprattutto in casa Perugia, non quelli amaranto.

Per tutta la gara non c’è stato alcun problema. Dopo il 90′ si sono verificati dei problemi che hanno reso inagibile la sala stampa dal punto di vista delle funzionalità legate all’impianto elettrico.