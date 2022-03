Reggina: perché la svolta è firmata Stellone

Per un girone intero la Reggina ha sofferto due situazioni di gioco. Il trequartista che andava a prendersi lo spazio dietro i due mediani e la scelta di un centrocampo a due. Da chi ha preceduto si sono visti solo timidi approcci al problema, a fronte della possibilità di trovare alternative tattiche.

Si sottolinea poco quando nel periodo nero la Reggina fosse in difficoltà soprattutto dal punto di vista tattico.

Contro il Vicenza, che occupa i bassifondi della classifica, Stellone sapeva che Da Cruz avrebbe potuto creare problemi. Come lo aveva fatto Falletti sin dalla seconda partita di campionato, come lo aveva fatto Antonucci del Cittadella o tanti altri calciatori che approfittavano del fatto che Crisetig avesse poca capacità difensiva. Soprattutto se lasciato in mezzo con solo un altro compagno.

Bene, Stellone gli ha messo Bianchi quasi ad uomo. Senza vergogna, perché sapeva che davanti aveva elementi che prima o poi avrebbero trovato l’episodio giusto. Così come non si vede più la costruzione del basso e si vedono palle lunghe, dove la forza fisica di Folorunsho e Galabinov può consentire di generare seconde palle interessanti.

La Reggina, quando può, ci prova anche con la manovra, soprattutto se a far circolare la palla possono essere i vari Menez, Cortinovis, Crrisetig . Agli amaranto la qualità non manca certo.

Si vedono soluzioni tattiche interessanti, nonostante l’emergenza. Di Chiara terzino,, quinti a piede invertito perché permettono una manovra più rapida e soprattutto un uso totale della rosa per avere tutti al massimo sul piano mentale e fisico.

Il calendario gli ha sicuramente dato una mano, ma gli era stato chiesto di togliere la Reggina dai guai e adesso è davvero a buon punto. Certo, cercare ulteriori conferme e risalire ulteriormente la classifica non sarebbe una prospettiva malvagia.