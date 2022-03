Reggina: obiettivo far parlare di campo il più possibile

Non è un segreto che, in questo momento, i tifosi della Reggina siano focalizzati su temi che sono al di fuori del campo. Negarlo rischierebbe di fare parte del problema, ma in questa fase ci sono poche alternative a confidare che le prossime scadenze siano seguite dalla capacità di risolvere la situazione. Una situazione che è stata definita “gestibile” e pertanto si attende unicamente che la gestione partorisca i fatti che si attendono.

È una questione di fiducia: tra chi ne ha e chi non ne ha. Sarà il tempo a dare l’esito delle cose. Ad alimentare il dibattito è stata la settimana di pausa, la mancanza di calcio giocato e anche la consapevolezza che i discorsi per la Reggina, in questo campionato, potrebbero essere chiusi. Sia in positivo, con la questione salvezza vicino alla definizione definitiva, sia in negativo con i play off che sono lontani e lo diventeranno di più con la penalizzazione in arrivo.

Tocca alla squadra di Roberto Stellone far parlare il campo il più possibile. Con imprese che, in questo momento, appaiono fuori dall’ordinario. Con la necessità di onorare i tifosi che, numerosissimi, sono pronti seguire la squadra allo Zini di Cremona. Più i risultati saranno sorprendenti, più ci sarà la possibilità che i discorsi che restano fuori dal rettangolo verde tornino attuali quando ci sarà da constatare la loro evoluzione.