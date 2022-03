Reggina, nuova istanza di arbitrato

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, dalla società Riva Sport Management LTD, in persona dell’Agente Sportivo Umberto Riva, contro la Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante, in virtù del contratto di rappresentanza del 17 agosto 2020 con il quale la società calabrese ha dato mandato al suddetto Agente di curare i propri interessi relativamente al trasferimento del calciatore Lorenzo Crisetig”.

Si legge in un comunicato del Coni. Occorre precisare che, giusto pochi mesi fa, e molto dopo il 17 agosto 2020 Crisetig ha firmato il rinnovo di contratto con la Reggina