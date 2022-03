Reggina, l’en plein che serviva

Il destino della Reggina dipende solo da sé stessa. Era sostanzialmente questo il ritornello con cui l’ambiente amaranto provava a farzi forza in relazione al fatto che, nel momento negativo, ci si proiettava ad un girone di ritorno dove si sarebbero giocati tutti gli scontri diretti in casa.

Bene, la Reggina li ha vinti tutti. Una dopo l’altra al Granillo sono cadute: Crotone, Pordenone, Vicenza e Cosenza. Le ultime quattro hanno dovuto arrendersi agli uomini di Stellone, a testimonianza di come ci fossero due livelli diversi da considerare nel confronto.

Sono stati questi i match che hanno consentito di scalvare un solco tra la posizione della Reggina e chi gravita nelle posizioni pericolanti, allontanando l’incubo di restare invischiati nella lotta per non retrocedere

Si aggiungono, nel cammino di Stellone, anche i successi ottenuti contro il Pisa e quello arrivato in trasferta contro la Spal (altra squadra che era in lotta per non retrocedere). E poi i pareggi di Parma e Cittadella, oltre ai ko di Terni, Frosinone e la sconfitta casalinga contro il Perugia.