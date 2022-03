Reggina, il paragone con il Chievo non regge: anche se serviranno risposte

La Reggina deve, al più presto, sistemare i conti. Non si doveva arrivare vicini alla scadenza del 16 febbraio senza aver trovato una soluzione ad una situazione a cui altre squadre sono riuscite a mettere una pezza. Chi con aumento di capitale, chi con un debito spostato verso terzi e chi con una rateizzazione con il Fisco.

Sì, perché è passato il messaggio che la Reggina non ha pagato, le altre sì. Semplicemente le altre, in base alla loro situazione generale, hanno trovato il sistema per affrontare la maxi-scadenza.

Le soluzioni potevano essere trovate. In fin dei conti, però, semplicemente il club amaranto si è probabilmente fidato troppo delle sue risorse sottovalutando il fatto che, ad un certo punto, avrebbero chiesto di pagare quasi un anno di Inps e Irpef. Scadenze tutte posticipate per l’emergenza Covid.

Attenzione alle parole di Gallo

La prima versione societaria era che la Reggina non avesse potuto provvedere al pagamento, poiché il malore che aveva colpito Luca Gallo aveva reso impossibile l’accesso ai conti correnti. Nulla si è saputo fino al momento in cui il patron ha parlato. Occorre, però, dire che il presidente non ha mai esternato in conferenza stampa la possibilità che possano esserci difficoltà ad affrontare la scadenza.

Ha anche detto che, qualora gli si accordi la possibilità di pagare senza prendere la penalizzazione, starebbe valutando la possibilità di saldare tutte le pendenze. Come ciò possa avvenire (con sue risorse o attraverso un finanziamento esterno), non è il primo dei problemi in questa fase, ma resta un passaggio importante.

In alternativa, qualora non fosse richiesta urgenza per salvare i punti, la strada sarebbe quella di concordare una rateizzazione che possa ammortare il debito fiscale nel tempo. Una soluzione che esiste giuridicamente per ogni cittadino o impresa e che, di fatto, renderebbe più semplice la gestione della cosa. Fosse stata trovata una strada di questo tipo prima del 16 febbraio, probabilmente si sarebbe evitato il clamore di queste settimane.

Qualora ci fossero stati altri nodi al pettine sarebbero magari arrivati dopo, ma questo ostacolo sarebbe stato aggirabile. Che poi i tempi delle vacche grasse siano finiti e che la gestione, fino al momento, sia stata un po’ allegra (anche perché prima c’erano altre potenzialità, evidentemente) sono fattori difficili da nascondere. Ma quello è un altro punto, a cui si penserà probabilmente a campionato finito.

Reggina, la situazione del club

Si continuano a scomodare i paragoni con il Chievo e sono sempre più insistenti le voci di gente, al di fuori di Reggio, seduta sulla riva del fiume ad aspettare il cadavere della Reggina. Un po’ troppo presto per avere una speranza così audace, tenuto conto che il parallelismo con il Chievo dell’anno scorso, poi non iscritto, non regge. .

I gialloblu, in base alle descrizione dei fatti fatta dai media, avevano 44 milioni di debiti (18 di natura fiscale). La Reggina ne ha poco più di 10 (in totale) e sono quasi tutti con il Fisco. Il resto dei 2,5 milioni si riferisce a terzi, con poco o nulla relativo a pendenze ad esempio con banche o istituti di credito.

Punto quest’ultimo che, paradossalmente, offre maggiori margini di manovra, tenuto conto che è nell’interesse dell’Erario mettere ogni contribuente nelle condizioni di poter pagare e di proseguire la sua attività. Mettere nei guai la Reggina (che ha possibilità di proseguire la sua avventura con un accordo) o qualunque altro soggetto nelle stesse condizioni equivale a perderli quei soldi.

Ben diversa la situazione del Chievo

Il Chievo, un anno fa, aveva provato a rateizzare i suoi debiti con il Fisco, ma per poterlo fare bisogna essere innanzi tutto interlocutori credibili. I vari gradi di giudizio, seguiti alla mancata iscrizione, hanno mostrato ad esempio il fatto che la società veneta non avesse rispettato le scadenze delle rate Iva che aveva concordato tra il 2014 ed il 2018. Il club era dunque già risultato inadempiente ad una procedura simile a quella a cui la Reggina aspira adesso per la prima volta e che, allo stesso tempo, aveva dato la possibilità ai veronesi di iscriversi a tutti i campionati precedenti.

La stessa Reggina Calcio, qualche anno fa, fece un concordato con l’Agenzia delle Entrate. Questo, di fatto, consentì di proseguire la storia amaranto, ma fare la Serie C ed avere milioni di debiti, con una rata annuale da centinaia di migliaia di euro, equivale a sopravvivere con l’acqua alla gola. Non a caso è finita male.

Il club amaranto è adesso, per fortuna, in Serie B e i presupposti sarebbero diversi, considerati gli introiti garantiti dal campionato. Soprattutto, se come pare, si dovesse andare verso una gestione oculata e più funzionale alle dinamiche della cadetteria.

Chiarito questo aspetto, serviranno poi altre risposte. Innanzi tutto la prima è arrivata con il pagamento degli stipendi del 16 marzo, se ne attendono altre. Tutte quelle legate agli arbitrati, alle altre scadenze che ci saranno da qui fino a più o meno metà giugno, quando si dovranno completare gli incartamenti per la nuova iscrizione..

La situazione è potenzialmente controllabile e gestibile, ragion per cui la tranquillità di Gallo ha anche ragione di esserci. Si attendono, ovviamente, gli sviluppi delle prossime settimane.

p.d.