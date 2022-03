Reggina, Giraudo sui tifosi: “Mai visto un attaccamento alla maglia del genere”

“Il 13 marzo saranno due mesi e mi sto trovando benissimo: in città si sta bene e l’ambiente è meraviglioso, si deve davvero solo pensare ad andare in campo, perché tanti lavorano per i successi della Reggina.”

Così Federico Giraudo ai microfoni di Idea Web Tv ha raccontato le sue prime settimane da calciatore amaranto ai media della sua zona di nascita.

“Il tutto – ha aggiunto – è amplificato dal fatto che sto trovando continuità e che credo di aver fatto bene nelle prime gare. L’affetto dei tifosi è qualcosa di bellissimo: non avevo mai visto un attaccamento del genere alla maglia e alla squadra”.

“L’obiettivo – ha dichiarato Giraudo – resta la salvezza, ma continuiamo a sognare nei playoff, che sono a soli quattro punti di distanza. Il ciclo delle prossime tre partite in sette giorni sarà decisivo”.