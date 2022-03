Reggina, Giraudo linea di demarcazione

Federico Giraudo, ad un certo punto, rischiava di diventare un oggetto misterioso. Uno dei calciatori della Reggina di quest’anno che non veniva preso in considerazione dagli allenatori.

Arrivato a gennaio non era praticamente mai andato in campo prima dell’approdo di Stellone, il cui approdo a Reggio ha cambiato la storia dell’esterno sinistro e forse anche della Reggina.

Il classe ’98 si è dimostrato un calciatore in grado di stare in Serie B e oggi è stato riscatto dal club di via delle Industrie che ne ha fatto un proprio patrimonio.

L’anno prossimo non sarà più under, ma la nuova politica del club non dovrebbe generare problemi in fatto di disponibilità di caselle. E come lui potrebbero arrivarne altri: calciatori al di sotto dei 25 anni, reduci da stagioni da protagonisti in Serie C e con voglia di lottare, combattere e correre. Un po’ quello che sta dimostrando di essere Giraudo, rivelatosi più funzionale di “nomi” in parabola discendente.

Elementi che, nel tempo, potrebbero essere valorizzati ed eventualmente rivenduti, dando la possibilità al club di monetizzare, garantirsi un futuro e tenere basso il livello del monte ingaggi. Il Cittadella è l’esempio più fulgido del fatto che si può fare e la Reggina proverà ad emulare i granata, benché il percorso sia complicato.

Di certo Giraudo è un nome che rappresenta una sorta di linea di demarcazione tra ciò che la Reggina faceva prima e ciò che farà in futuro.