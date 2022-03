Reggina, Gazzetta: “Chiusura definita con Iiriti, futuro drammatico senza nuove risorse”

“Reggina nuovamente nella bufera sul fronte dirigenziale, il direttore Iiriti ha chiuso definitivamente con il club”.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport, a pochi giorni dal comunicato con cui il club smentiva le voci sulle presunte dimissioni del direttore generale della Reggina

“La decisione – specifica la rosea – sembra maturata per i continui dissidi con l’entourage della proprietà, come l’ultimo scontro avvenuto al termine della gara con il Pisa. Iiriti ha marcato visita a Parma e mercoledì ha timbrato il suo ultimo badge nell’orologio ddel centro sportivo”.

C’è spazio anche per i particolari legati all’addio che starebbe per concretizzarsi e anche sulla situazione generale della società.

“Ai suoi più stretti collaboratori – prosegue la Gazzetta dello Sport – ha fatto presente che non gli sia mai permesso di operare come vorrebbe per i continui “no” di gallo, nonostante le condizioni citriche economiche in cui versa la società, con un futuro alquanto incerto se non drammatico se non dovessero arrivare nuove risorse”.