Reggina: Gallo ha lasciato la tribuna a fine primo tempo, Iiriti non presente

“Il presidente non si è sentito bene. Deve recuperare. È in piena convalescenza”. Lo ha detto il general manager della Reggina in delle dichiarazioni rilasciate al volo a Radio Antenna Febea.

Gallo, nel giorno del suo ritorno al Granillo dopo l’operazione, si era visto in tribuna solo nel primo tempo.

Chi non si è visto è invece il direttore generale Vincenzo Iiriti, per il quale le voci di addio sono diventate sempre più insistenti.