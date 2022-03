Reggina, Folorunsho: “Mi interessava solo tornare, Menez? Stellone ha agito diversamente dagli altri”

Michael Folorunsho è tornato alla Reggina. Non ha ancora fatto gol, ma se gli amaranto hanno cambiato passo è stato anche per il suo innesto.

“Sto giocando un po’ più indietro – ha detto a Reggina Tv – rispetto all’anno scorso. L’importante è che segni la squadra e che vinciamo. Se il gol viene bene, sennò meglio la vittoria”.

Il centrocampista osservava da lontano quel ciclo terribile arrivato nella seconda parte del girone d’andata. “Mi domandavo – ha dichiarato – perché non arrivavano più i risultati. Ero sicuro che questa squadra sarebbe uscita da questo brutto periodo”.

“L’obiettivo principale per me – ha proseguito il centrocampista – era tornare a Reggio, dare il massimo per riuscire ad uscire da quel brutto periodo e da quelle brutte sconfitte. Siamo sulla strada giusta. Sono voluto tornare per l’affetto che ho ricevuto, anche nei momenti in cui giocavo poco. Non riuscirò a restituire quello che mi sta dando Reggio Calabria, però darò sempre il massimo”.

Fa notizia il rendimento di Jeremy Menez. Mai il francese aveva reso così, neanche nel periodo in cui la squadra andava a mille con Baroni.

“Il mister – ha detto Folorunsho su Stellone – sicuramente è riuscito a prendere Jeremy da un punto diverso rispetto agli allenatori di prima. Tutti sapevamo si tratti di un giocatore indiscutibile, adesso sta facendo quello che sa e i risultati si vedono sul campo”.

“Il girone di ritorno – ha aggiunto il centrocampista – di quest’anno potrebbe assomigliare a quello di un anno fa. Speriamo di fare anche meglio. Portiamo a casa la salvezza. Sono rimasti tanti calciatori, quelli che si sono aggiunti rendono la squadra ancora più forte”.