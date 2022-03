Reggina, Di Marzio: “IIriti verso le dimissioni”

Clamoroso nuovo terremoto in casa Reggina. Il direttore generale Vincenzo Iiriti sarebbe ad un passo dal rassegnare le dimissioni.

La notizia arriva da Gianluca Di Marzio.

“Alla base della presunta decisione, nonostante l’impegno profuso nell’aiutare a risollevare il club in momento delicato, ci sarebbero – si legge sul sito del giornalista – dei dissidi societari – sfociati in un duro confronto dopo la vittoria ottenuta contro il Pisa domenica scorsa al Granillo – che non consentono più al dg liriti di poter svolgere al meglio il proprio lavoro”.