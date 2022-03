Reggina, Di Chiara: “Se segno esulto”. Tornerà al Perugia a fine stagione? La situazione

Gianluca Di Chiara è sicuramente uno dei migliori calciatori della Reggina 2021-2022, dopo che anche nella passata stagione era stato tra quelli che maggiormente si era fatto apprezzare per rendimento.

Sabato al Granillo avrà di fronte il suo passato, ma anche il suo futuro. Nel senso che, sicuramente, a partire dal 30 giugno tornerà ad essere un tesserato del Perugia. Salvo poi capire quali potranno essere altri sviluppi.

“In questo momento – ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport – sono della Reggina e concentrato, a fine campionato si conoscerà il mio destino. Se dovessi segnare esulterò, ci mancherebbe, perché per un difensore è sempre difficile andare in rete e quando capita è giusto sprigionare la gioia“.

Di Chiara, alla fine di questa stagione, avrà solo un anno residuo di contratto con il Perugia. Questo apre alla possibilità che il futuro non sia biancorosso, sarà da capire se la Reggina andrà a manifestare interesse per il calciatore.

Gli amaranto, tra l’altro, avrebbero obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A.