Reggina, Cortinovis: “Sto giocando nel ruolo che preferisco, gol? Una liberazione”

“È stata una liberazione. Sono felicissimo”. Così Alessandro Cortinovis, al termine di Reggina-Vicenza, ha espresso tutta la soddisfazione per il primo gol da professionista.

“Giocare da mezzala sinistra – ha ammesso – come ho fatto oggi è il ruolo che preferisco. Poi posso fare anche il trequartista ed il mediano, però mi sto trovando bene con questo modulo”.

“Nel periodo negativo – ha rivelato – ci mancava fiducia. Sia in noi stessi che nei compagni. L’abbiamo ritrovata, siamo un grande gruppo e bisogna dare meriti a Stellone per come sta gestendo il gruppo”.

E su Menez: “Quando Jeremy è in campo è tutta un’altra storia. Viene a prendere il pallone, ha una qualità superiore. Vede calcio come pochi”