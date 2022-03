Reggina, Amione: “Anche con gli altri allenatori mi allenavo al 100%, Reggio? È come l’Argentina”

Bruno Amione è uno degli uomini copertina della Reggina di Roberto Stellone.

“Sono felice – ha detto l’Argentina ai microfoni della tv ufficiale del club – che i risultati stiano arrivando”.

Il difensore prima della nuova guida tecnica praticamente non aveva mai visto il campo. “Con gli altri allenatori – ha dichiarato Amione – mi allenavo al 100%. Dopo la scelta è la loro. Stellone mi ha dato fiducia, si è fidato di me”.

Gli amaranto da qualche settimana hanno lasciato a difesa a quattro. “Preferisco – ha ammesso Amione – giocare a tre. In Argentina giocavo a quattro, però dopo abbiamo sempre adottato la scelta dei tre centrali. Succedeva anche nel Verona”.

L’argentino è in prestito, ma restare ancora a Reggio potrebbe non dispiacergli. “Sono – ha dichiarato – sotto contratto il Verona. Il prosieguo della mia carriera lo vedremo più avanti”.

Con Reggio è scattato subito il feeling:”Quando sono arrivato qui la città mi è piaciuta troppo. Mi sento come in Argentina, anche la mia famiglia sta bene qui. I tifosi sono quelli come argentini”.

