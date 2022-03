Perugia-Reggina, Alvini: “Non so che problemi abbiano avuto, ma la loro è una rosa importante”

Un punto nelle ultime tre partite per il Perugia. Un bottino bugiardo a fronte di buone prestazioni contro avversari di altissima classifica (Brescia, Benevento e Lecce).

Alvini, alla vigili della sfida del Granillo contro la Reggina, ha sottolineato l’importanza di “curare i particolari” per evitare che le buone prestazioni non portino una congrua ricompensa alla voce dei punti in classifica incamerati.

“C’è grande rispetto – ha aggiunto – per la Reggina. Per me hanno un organico importante. I problemi che hanno avuto durante l’anno non li so. A Reggio Calabria andiamo con la voglia di giocare una partita importante, significativa e sapendo della loro forza. Vogliamo però fare la nostra partita. Davanti abbiamo la squadra con l’età media più alta della Serie B, che ultimamente sta facendo un buon percorso, ma vogliamo utilizzare i nostri punti di forza”.

“Hanno – ha aggiunto – colpi importanti in Menez, Galabinov e tanti calciatori. Non c’è una cosa particolare che temiamo, dato che non temiamo gli avversari. Sappiamo come possono esprimersi durante la partita, quali momenti importanti la partita avrà e noi dovremo essere pronti a gestirli. Poi noi proveremo a fare quello che sappiamo”.