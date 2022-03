L’ex stella della Viola Reggio Calabria Volkov in mimetica e fucile, a difesa dell’Ucraina e di Kiev

Non è la prima e, purtroppo, non sarà l’ultima storia di uomini che si armano per difendere l’Ucraina. Civili che non avrebbero immaginato di doversi mettere la mimetica e imbracciare il fucile per difendere il proprio territorio degli invasori.

Una resistenza civile che, in alcuni casi, è fatta di persone che hanno fatto la storia di qualcosa. Un po’ come è accaduto a Oleksandr Anatolijovyč Volkov. A darne notizia è stata la Gazzetta dello Sport.

208 centimetri, una carriera da lungo leggendaria e tanti successi internazionali.

Volkov e Reggio Calabria, una storia iconica

Colui che, per tutti, era Sasha a Reggio Calabria è stata un’icona. Per la Viola degli anni ’90 ha rappresentato il legame di un mito sportivo, come quello neroarancio, all’universo dorato della Nba. Arrivava dagli Hawks di Atlanta. Sotto la guida di Carlo Recalcati trascinò i reggini ad uno storico sesto posto nella massima serie.

Siberiano di nascita. Ex Unione Sovietica (con cui ha vinto l’oro olimpico a Seul nel 1988), è diventato cittadino ucraino dal 1998. Ha fatto parte del parlamento nazionale. Oggi con la mimetica ed il fucile difende il suo paese.