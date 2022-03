La Reggina trova continuità, a Parma altro risultato positivo

di Pasquale De Marte – È festa lo stesso per la Reggina. Gli amaranto hanno pareggiato a Parma, allungando la striscia di risultati consecutivi e regalando un bel pomeriggio ai tanti tifosi giunti al Tardini. È la loro immagine l’istantanea più bella del pomeriggio amaranto.

La squadra sembra aver ormai acquisito concetti importanti, mostra l’atteggiamento sempre giusto e in Emilia ha palesato la capacità di andare oltre l’emergenza.

È finita 1-1, un risultato giusto e assolutamente positivo, considerate le tante indisponibilità della squadra che ha ormai ritrovato Jeremy Menez. C’è la firma di Stellone sull’ennesimo risultato positivo. Nella prestazione gigantesca di Bruno Amione, mai considerato dai suoi predecessori, ed anche nell’uomo che ha messo il piede nell’azione decisiva: Cristiano Lombardi. All’esordio assoluto, è già risultato decisivo grazie alla sostituzione operata dal tecnico al momento opportuno.

Parma avanti nel primo tempo

Quella tra Parma e Reggina è stata una partita che, già dai primi quarantacinque minuti, ha mostrato chiaramente come le due squadre siano arrivate alla sfida al culmine di un ciclo di gare ravvicinate senza precedenti.

Soprattutto nella prima frazione le due squadra non hanno mostrato grande brillantezza nelle giocate, con i padroni di casa che hanno dato l’idea di affidarsi soprattutto alle giocate dei singoli. O meglio del singolo: El Mudo Vasquez. È da lui che è nato il gol del vantaggio gialloblu che ha fatto da spartiacque nella prima frazione. Sul lato corto sinistro dell’area di rigore, l’argentino ha messo un pallone che ha trovato Simy sul secondo palo, la cui torre è diventata un assist per la girata vincente di Brunetta.

La Reggina, praticamente senza difesa centrali (solo Amione disponibile), ha retto l’urto di un Parma non irresistibile, cadendo però in qualche eccesso di nervosismo che, ad un certo punto, ha portato gli amaranto a ricevere cinque cartellini gialli in cinque minuti.

Con il passare de minuti la squadra di Stellone ha, però, iniziato ad acquisire fiducia. Sul finire della prima frazione è stata clamorosa l’occasione mancata da Montalto e Folorunsho, che si sono ostacolati su una palla filtrante di Di Chiara che aveva messo entrambi nelle condizioni di battere in solitudine davanti a Buffon.

Menez entra in partita

Nella ripresa la Reggina ha alzato il baricentro. Lo ha fatto anche con un Menez che, minuto dopo minuto, ha iniziato a ricevere sempre più spesso la palla e a legare il gioco amaranto. Ed è da una sua giocata che è nato il meritato gol del pareggio: il francese ha liberato Di Chiara al cross che ha poi trovato Lombardi in area per la deviazione vincente. L’esterno, all’esordio in assoluto amaranto, è stato abile a farsi trovare solo in area. Decisiva la deviazione di Coobbaut.

Nel finale, un Parma Vazquez dipendente, ci ha provato con qualche conclusione centrale, su cui Turati è stato sempre sicuro nel chiudere la saracinesca. La Reggina ha scelto di difendersi e lo ha fatto con successo.

SERIE BKT, 28ª GIORNATA

PARMA-REGGINA 1-1

Marcatori: 20′ Brunetta (P), 65′ Lombardi (R)

Parma (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli (70′ Correia), Bernabè (46′ Sohm), Juric, Man; Vazquez; Simy, Brunetta (70′ Benedyczak). A disposizione: Turk, Balogh, Camara, Osorio, Coulibaly, Bonny, Circati, Oosterwolde, Sits. Allenatore: Iachini.

Reggina (3-5-2): Turati; Adjapong, Amione, Di Chiara; Giraudo (56′ Lombardi), Hetemaj (69′ Cortinovis), Crisetig, Folorunsho, Kupisz; Ménez (77′ Bianchi), Montalto (56′ Galabinov). A disposizione: Aglietti, Micai, Franco, Loiacono, Bellomo, Ejjaki, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Eugenio Abbattista. Assistenti: Antonio Vono di Soverato e Davide Moro di Schio. IV ufficiale: Kevin Bonacina di Bergamo. VAR: Federico Dionisi de L’Aquila. A-VAR: Luca Mondin di Treviso.

Note – Spettatori: 6.125 di cui 765 ospiti. Ammoniti: Hetemaj (R), Folorunsho (R), Amione (R), Bernabè (P), Ménez (R), Giraudo (R), Crisetig (R), Sohm (P). Calci d’angolo: 14-0. Recupero: 1’pt; 3′ st.