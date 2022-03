La Reggina riscatta Giraudo, lui: “Si è realizzato un sogno, la fiducia di Stellone aiuta”

“Sentire la fiducia di Stellone aiuta molto. La mezzala l’avevo fatta solo in emergenza. Grazie ai suoi dettami non è difficile cambiar ruolo. Ovunque mi ha messo ha messo in risalto le mie caratteristiche. Lui prepara le partite nei particolari e ogni giocatore sa sempre quello che deve fare. Il suo merito è aver lavorato sulla testa, ma anche far giocare chi aveva avuto meno spazio e farli giocare nelle posizioni corrette.”.

Così Federico Giraudo, ai microfoni di Reggina Tv, ha parlato della sua gara di Cittadella in un ruolo atipico. Per Giraudo, in seguito al numero di presenze raggiunto, è scattato l’obbligo di riscatto dalla Vis Pesaro e ora il giovane calciatore amaranto diventa patrimonio del club.

“Sono – ha dichiarato – estremamente felice. Ci tenevo veramente tanto dal primo giorno in cui sono arrivato. Sapevo che poteva essere difficile. Partita dopo partita, ci ho sempre creduto di più. È veramente come se si fosse realizzato un sogno. È un punto di partenza e punto a fare meglio”.