Cittadella-Reggina, Stellone: “Ne cambio 7, contro di loro bisogna correre”

“È stata una partita equilibrata. Lo dicono anche i dati. Ci abbiamo provato, giocando meglio di quando avevamo vinto contro Pordenone e Crotone. Avevamo annullato una squadra forte come il Perugia. In difesa abbiamo fatto molto bene, a centrocampo abbiamo vinto i duelli. Davanti ci abbiamo provato con l’occasione di Cionek. Loro hanno avuto due occasioni: quando il vento ha beffato Micai e la punizione del gol. Quell’occasione nasce da un nostro tentennamento su una palla rimessa dall’arbitro, di certo non dovevamo farci pressare su una palla dell’arbitro”.

Così Roberto Stellone è tornato a parlare della sconfitta contro il Perugia. All’orizzonte il Cittadella: “Metteremo in campo una squadra fresca, loro sono aggressivi. Dobbiamo attaccare meglio l’area di rigore. Ci servirebbe Galabinov, ma si porta dietro un problema fisico”. Il bulgaro non ci sarà.

Ci saranno dei cambiamenti sia in mezzo che sugli esterni. “Metteremo – ha dichiarato Stellone – due mezzali di gamba e di corsa per cercare di inserirsi di più e pressare meglio. Ejjaki al posto di Crisetig? Ci abbiamo pensato perché è un buon giocatore, ma non è la partita in cui un play farà molto gioco. Ci servirà un giocatore che contrasterà colui il quale da loro giocherà sotto punta”.

Chiaro l’intento::”Dobbiamo rispondere alla loro velocità. Fanno giocare male gli avversari, non esprimono un calcio di costruzione, ma preferiscono verticalizzare subito. Hanno messo in difficoltà una squadra come il Monza che fa possesso. Contro di loro non si può essere non al massimo della velocità e della condizione ed è il motivo per il quale cambierò sette calciatori”.