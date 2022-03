Cittadella-Reggina, probabili formazioni e dove vederla

Cittadella-Reggina è una sfida tra due gare in emergenza. I granata hanno diversi assenti tra le loro fila e proporranno una formazione dove ci sarà l’ex di turno Laribi nell’undici titolare.

Va malissimo a Roberto Stellone che ha una squadra ridotta ai minimi termini in attacco. Lo stesso Montalto, unica punta disponibile, è in dubbio e non è escluso che da centravanti al fianco di Folorunsho possa agire Rigoberto Rivas.

Ci saranno tanti esterni in campo, sarà da capire se il tecnico sceglierà di giocare con le catene a due sugli esterni o se invece agiranno da mezzali.

Fischio d’inizio alle ore 18.30

Cittadella-Reggina, le probabili formazioni

(4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Del Fabro, Frare, DOnnarumma; Laribi, Branca, Mazzocco; Antonucci, Baldini, Beretta. Allenatore: Gorini.

(3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Stavropoulos; Adjapong, Kupisz, Bianchi, Giraudo, Di Chiara; Montalto, Folorunsho. Allenatore: Stellone

Il match come ogni gara di Serie B sarà tramessa su Sky Sport, SkyGo, NowTv, Dazn ed Helbiz LIve