C’erano una volta la Sicilia e la Reggina in Serie A, Aronica: “Bisogna investire sui settori giovanili”

Erano i primi anni ‘2000 e una presenza robusta del Sud in Serie A era testimoniata dal fatto che la colonia di squadre dell’estremo meridione fosse più nutrita che mai.

Palermo, Catania, Messina e Reggina c’è stato un tempo in cui erano tutte in Serie A. Tre siciliane e una che, pur non essendo siciliana, era affacciata sull’altro lato dello Stretto.

Salvatore Aronica, palermitano, ma ex peloritano e figura importante della storia amaranto quegli anni li ha vissuti da protagonista. E non a caso, in un’intervista a Mediagol, gli è stato chiesto un punto di vista sul perché oggi, Napoli a parte, il Sud non viva un grande momento dal punto di vista calcistico.

“Bisogna – ha dichiarato – investire sui settori giovanili per dare lustro al territorio secondo me molto fertile per dare possibilità ai giovani di emergere”.