Baroni esalta il progetto Lecce: “Leggevo l’articolo sulla Reggina, qui cerchiamo di fare calcio con idee”

Marco Baroni, in estate, aveva lasciato la Reggina per abbracciare il Lecce. Una scelta che a Reggio non è piaciuta, ma che al momento è stata proficua per il tecnico, oggi in lotta per vincere il campionato.

In conferenza stampa ha voluto esaltare la società salentina, forse per rispondere a qualche mugugno. Nell’occasione ha fatto riferimento alla Reggina e verosimilmente alle parole del presidente in conferenza stampa, in cui viene segnalata la presenza di una situazione debitoria da gestire e la necessità di cambiare registro per le prossime stagioni.

“Il presidente – ha ricordato Baroni – ha dato forza e sostegno a tutte le componenti. Ha ricordato ancora una volta di un progetto che è partito a giugno con un vero e proprio cambiamento tecnico e di sistema di gioco. C’erano dei punti cardine che erano la valorizzazione dei giovani di proprietà, la patrimonializzazione di questa rosa e avere anche un maggior rigore economico. In questo momento attuale del calcio, basta un po’ vedere l’articolo che leggevo sul presidente della Reggina, fare calcio ora non è facile. Qui stanno cercando di fare calcio con delle idee. In Italia è complicato. Basta pensare a Gasperini: sei anni all’Atalanta. Tutti i progetti hanno bisogno di sostenitori, non di demolitori. Il presidente ha cercato di fare questo e lo ha fatto molto bene. E io lascio questo tema, che è un tema di riflessioni per quelli che vogliono bene alla società e a chi mette risorse ed energie economiche dentro un progetto così importante”

Va comunque detto che il Lecce ha un monte ingaggi di 11,6 milioni di euro (9,5 fissi + il resto legato ai bonus) a fronte dei 7 della Reggina (che possono arrivare a 9,6 con i bonus).