Roberto Stellone si aspetta un Reggina-Perugia dove a fare la differenza saranno i duelli individuali. Questo perché probabilmente sul campo le due squadre adotteranno posizioni nello scacchiere molto simili.

Reggina-Perugia è una sfida che pesa perché di fatto serve a misurare le ambizioni play off delle due squadre. Forse più per gli amaranto che per gli umbri, che hanno pochi bonus da sfruttare se davvero vogliono regalarsi la post-season.

Anche perché, come ha sottolineato il tecnico, c’è ancora da chiudere, quantomeno matematicamente, il discorso salvezza, ricordando come in graduatoria si attende una penalizzazione di due punti (al netto di eventuali ricorsi).

Reggina-Perugia, le probabili formazioni

Reggina (3-4-2-1): Micai; Cionek, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Crisetig, Giraudo; Folorunsho, Cortinovis; Montalto. Allenatore: Stellone.

Perugia (3-5-2): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Falzerano, Segre, Burrai, Santoro, Lisi; Olivieri, De Luca. Allenatore: Alvini

Dove vedere Reggina-Perugia

Reggina-Perugia sarà, come di consueto, tramessa in diretta da diverse piattaforme a pagamento. Sky Sport che offrirà il suo prodotto, oltre che sulla piattaforma satellitare, anche attraverso i servizi in streaming SkyGo e Now Tv. Il match sarà visibile anche attraverso Dazn ed Helbiz Live.