(VIDEO) Reggina: il lungo legame storico tra il gol di Montalto e Ciccio Modesto

Non deve essere stato bello per Ciccio Modesto tornare al Granillo, subire la prima sconfitta da avversario della Reggina e patire il ko per effetto del gol della domenica.

Il suo Crotone non ha demeritato, ma la scarsa concretezza offensiva ha fatto la differenza. Ma c’è un legame tra l’ex esterno sinistro degli anni d’oro della Reggina ed i gol fuori dall’ordinario.

Per tornare ad un gol della Reggina che fosse nato da una conclusione arrivata da distanza paragonabile alla prodezza di Montalto bisogna, infatti, arrivare all’anno 2007.

La Reggina piegò 4-1 il Catania, giocata sul campo neutro di Rimini a causa dei fatti legati alla morte di Raciti al Massimino.

Era l’anno della salvezza del -11 e, ovviamente, in campo c’era Ciccio Modesto. Il gol da centrocampo lo realizzò Pasqualino Foggia, ma con due varianti significative rispetto alla rete arrivata contro il Crotone: il fantasista era al di là del centrocampo e in quel caso, più che la traiettoria, ad essere decisiva fu l’incertezza di Pantanelli.

In quella circostanza Modesto era sicuramente più felice del gol da centrocampo della Reggina.

Ecco il video: