Verso Ternana-Reggina, parla Stellone: “Nuovi in campo subito? C’è questa possibilità”

Convinzione ed autostima, per riprendere il cammino e tornare a far sorridere il popolo amaranto. Alla vigilia della trasferta di Terni, che lo vedrà debuttare sulla panchina della Reggina, mister Roberto Stellone esprime grande fiducia nei confronti dei suoi ragazzi.

“In questa finestra di mercato-dichiara il tecnico- molte squadre si sono rinforzate e tra queste c’è anche la Reggina. Abbiamo una rosa importante , ma soprattutto quello che vedo durante la settimana mi fa ben sperare. I ragazzi si sono messi tutti a disposizione, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, i risultati arriveranno“.

Sugli avversari e sulla strada da seguire per tornare dal Liberati con un risultato positivo. “La Ternana è una squadra ben organizzata, ha giocatori di qualità ed un ottimo allenatore. Nelle ultime partite, secondo me ha raccolto meno rispetto alle prestazioni che ha fatto. E’ una squadra in salute, che calcia molto in porta. Le insidie ci sono in ogni partita, dobbiamo essere bravi a capire i momenti e metterci il massimo dell’impegno. Mi aspetto voglia, determinazione e spirito di sacrificio, componenti che i calciatori hanno nelle corde e devono mettere in campo. Sappiamo benissimo che ci vuole anche quel pizzico di fortuna, per ottenere un risultato che può fare cambiare tutto. Sono fiducioso, vedo la squadra allenarsi molto bene“.

Sull’inserimento immediato di alcuni dei volti nuovi. “Si c’è questa possibilità”.